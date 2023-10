Sindicatos e Ministério da Saúde mantêm desacordo, há nova ronda negocial no domingo

Reunião negocial terminou, mais uma vez, sem consenso sobre as condições do trabalho médico no Serviço Nacional de Saúde (SNS). São três as razões para a falta de entendimento, que coloca os hospitais mais próximos da ‘falência orgânica’. Partes voltam à mesa negocial na tarde de domingo

Já se previa e confirmou-se: falhou mais uma tentativa de acordo negocial entre o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e o ministro da Saúde.

E é precisamente a assistência do SNS à população que sem um acordo fica mais próxima da situação “catastrófica” prevista para novembro pelo próprio diretor-executivo do SNS. Centenas de médicos vão estar ausentes dos serviços, sobretudo das urgências com a entrada em efeito das minutas de recusa ao trabalho extra excessivo. headtopics.com

O documento conjunto do SIM e da FNAM foi preparado na véspera, ele próprio de difícil consenso, e permite, ainda assim, a possibilidade de as medidas serem faseadas. E este é um passo em frente do lado dos sindicatos que cabe agora a Manuel Pizarro decidir se acompanha ou não. O ministro está numa corrida contra o tempo, novembro tem início na próxima quarta-feira, e por isso volta a sentar-se à mesa com os sindicatos já na tarde de domingo.

E agora Manuel Pizarro tem novas dificuldades. Depois da greve geral de enfermeiros anunciada para 10 de novembro, há o aviso de um protesto ao trabalho extraordinário também a partir da próxima semana, até ao final do ano, e a contestação dos médicos de família às condições exigidas pela dedicação plena, aprovada unilateralmente pelo Governo e promulgada “com reticências” pelo Presidente da República. headtopics.com

