Sindicato: tribunais e outros serviços afetados por greve dos oficiais de justiça

tribunais, juízos e outros serviços da justiça foram esta sexta-feira afetados a 100% pela greve dos funcionários judiciaisSegundo adiantou o Sindicato dos Funcionários Judiciais, a greve afetou a 100% o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, Juízo de Instrução Criminal de Coimbra, Núcleo de Arganil, Juízo de Instrução Criminal de Leiria, Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da...

Em declarações à agência Lusa, António Marçal, presidente do SFJ, referiu que, independentemente da greve desta sexta-feira dos sindicatos da Administração Pública, o sindicato por si liderado vai anunciar a próximaEm causa está, entre outros aspetos, a proposta de estatuto para os funcionários judiciais apresentada pelo Ministério da Justiça que não contempla a integração no vencimento do suplemento de...

Segundo António Marçal, com a proposta de estatuto recentemente apresentada e que não prevê a tal reivindicação prometida pela governante, “a ministra mentiu ou está a ser desautorizada pelo seu gabinete ou por um outro gabinete ministerial”. headtopics.com

A ministra andou um ano para apresentar uma proposta de estatuto pior do que a que foi apresentada há dois anos pelo então secretário de Estado da Justiça, Mário Belo Morgado”, criticou. O governo PS parece que não quer que a justiça funcione”, desabafou António Marçal, acusando o executivo de uma política de “deixar andar”.

