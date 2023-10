Sindicato refere que tribunais e outros serviços foram afetados por greve dos oficiais de justiça

A greve dos funcionários judiciais atingiu 75% de adesão no Núcleo da Moita, 80% no Núcleo da Lousã e 95% no Núcleo de Beja.O Sindicato dos Funcionários Judiciais diz que vários tribunais, juízos e outros serviços da justiça foram afetados a 100% pela greve dos funcionários judiciais, inserida no protesto nacional da Função Pública.

A greve dos funcionários judiciais atingiu 75% de adesão no Núcleo da Moita, 80% no Núcleo da Lousã e 95% no Núcleo de Beja. Em causa está, entre outros aspetos, a proposta de estatuto para os funcionários judiciais apresentada pelo Ministério da Justiça que não contempla a integração no vencimento do suplemento de recuperação processual.

Segundo António Marçal, com a proposta de estatuto recentemente apresentada e que não prevê a tal reivindicação prometida pela governante,"a ministra mentiu ou está a ser desautorizada pelo seu gabinete ou por um outro gabinete ministerial". headtopics.com

"A ministra andou um ano para apresentar uma proposta de estatuto pior do que a que foi apresentada há dois anos pelo então secretário de Estado da Justiça, Mário Belo Morgado", criticou. "O governo PS parece que não quer que a justiça funcione", desabafou António Marçal, acusando o executivo de uma política de"deixar andar".

