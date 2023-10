Sindicato dos Enfermeiros Portugueses anuncia greve nacional para 10 de novembro

José Carlos Martins avisou que, se o Ministério da Saúde não apresentar soluções até ao dia 10 de novembro, vão seguir-se outras formas de lutaO Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou esta quinta-feira uma greve nacional para o dia 10 de novembro, contra os problemas existentes no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e exigindo soluções ao Ministério da Saúde.

"Estamos a anunciar o plano de lutas que vamos desenvolver. Desde logo, um conjunto de ações de luta, no âmbito de todas as direções regionais, por todo o país, (...) e também uma greve nacional no dia 10 de novembro", adiantou hoje aos jornalistas o presidente do SEP, José Carlos Martins.

O dirigente falava em conferência de imprensa após uma reunião da direção nacional do sindicato em Lisboa. José Carlos Martins avisou que, se o Ministério da Saúde não apresentar soluções até ao dia 10 de novembro, vão seguir-se outras formas de luta. headtopics.com

A última paralisação dos enfermeiros juntou algumas dezenas daqueles profissionais de saúde, em 30 de junho, junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa, para reivindicar melhores condições de trabalho. Durante o protesto, foi aprovada uma moção em que o SEP afirmava que era"inadmissível e intolerável" que o Ministério da Saúde continuasse a não dar respostas aos problemas dos enfermeiros.

“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas... headtopics.com

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoO Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) anunciou hoje uma greve ao trabalho extraordinário em novembro e dezembro, para exigir a abertura imediata de negociações com a tutela sobre uma carreira que corrija desigualdades. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoA greve foi convocada pelo Sindicato Democr&225;tico dos Enfermeiros de Portugal, que n&227;o representa a maioria dos enfermeiros, para entre as 00h00 de 3 de novembro e as 24h00 de 31 de dezembro, abrangendo o setor p&250;blico em todo o pa&237;s. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoGreve abrange o setor público em todo o país. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoEntre as reivindicações associadas à greve estão 'a integração imediata nos quadros das instituições públicas de todos os enfermeiros com contratos de trabalho válidos' e o cumprimento das chamadas 'dotações seguras', através da admissão imediata de enfermeiros. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoParalisação arranca a 3 de novembro, próxima sexta-feira, e abrange o setor público. Consulte Mais informação ⮕