Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do ano

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) anunciou nesta sexta-feira uma greve ao trabalho extraordinário em Novembro e Dezembro, para exigir a abertura imediata de negociações com a tutela sobre uma carreira que corrija desigualdades.

A greve foi convocada para decorrer entre a meia-noite na noite de 2 para 3 de Novembro e as 24h de 31 de Dezembro, abrangendo o sector público em todo o país, anunciou o Sindepor em comunicado. "A capacidade de resposta do SNS piora de dia para dia, prejudicando todos os portugueses, sejam eles profissionais do SNS ou não. Não duvidamos que, com trabalhadores mais satisfeitos, aumenta a qualidade da resposta do SNS e os enfermeiros são a maior classe profissional deste serviço", afirma no comunicado o presidente do Sindepor, Carlos Ramalho.

O dirigente sindical afirma que, "neste quadro e perante a total incapacidade do Ministério da Saúde para sequer ouvir" os problemas dos enfermeiros, foram forçados a avançar para a "Contactamos regularmente com os enfermeiros nos hospitais e nos cuidados de saúde primários. Estão cansados, revoltados e desmotivados e é uma classe cada vez mais envelhecida, o que tem levado a um claro aumento do absentismo. Neste quadro, a nossa greve permite-lhes, pelo menos não serem obrigados a fazer horas extras, sobrecarregados que estão com as que fizeram durante o resto do ano", justifica. headtopics.com

Reclama também a concretização da regularização e da abertura de concursos para todas as categorias, nomeadamente enfermeiro, enfermeiro especialista e enfermeiro gestor, assim como para as funções de direcção, "aliada à justa aplicação legal da contagem de pontos a todos os enfermeiros para efeitos de progressão na carreira".

