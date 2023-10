Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do ano

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) anunciou hoje uma greve ao trabalho extraordinário em novembro e dezembro, para exigir a abertura imediata de negociações com a tutela sobre uma carreira que corrija desigualdadesA greve foi convocada para entre as 00:00 de 03 de novembro e as 24:00 de 31 de dezembro, abrangendo o setor público em todo o país, anunciou o Sindepor em comunicado.

O dirigente sindical afirma que,"neste quadro e perante a total incapacidade do Ministério da Saúde para sequer ouvir" os problemas dos enfermeiros, foram forçados a avançar para a greve. Entre as reivindicações associadas à greve o Sindepor aponta"a integração imediata nos quadros das instituições públicas de todos os enfermeiros com contratos de trabalho válidos" e o cumprimento das chamadas"dotações seguras", através da admissão imediata de enfermeiros, bem como"a consagração efetiva da autonomia das instituições para contratarem".

Para o Sindepor,"é ainda urgente a abertura imediata das negociações com o Ministério da Saúde para a negociação de uma carreira de enfermagem aplicável de igual forma, que valorize a profissão, corrija desigualdades, injustiças e as discriminações atuais, que inclua a compensação do risco, desgaste rápido e penosidade inerente à profissão e nomeadamente através da atribuição de... headtopics.com

O Sindepor reivindica igualmente"um modelo de avaliação do desempenho justo, transparente e exequível, que considere as especificidades da profissão e promova o desenvolvimento profissional e salarial dos enfermeiros", contribuindo assim para o reforço do SNS.Cancelamento de Sisters of Mercy em Lisboa: reembolso “em breve”. Concerto do Porto “está a ser preparado” mas em dúvidaCancelamento de Sisters of Mercy em Lisboa: reembolso “em breve”.

Ataques do Hamas 'não aconteceram do nada': a afirmação de Guterres que causou polémicaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Clara Raposo: “Os nossos salários são curtos em Portugal, investimos na Educação e os jovens vão para fora”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Municípios esperam sensibilizar deputados para perda de receita com IUCSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Ataques do Hamas 'não aconteceram do nada': a afirmação de Guterres que causou polémica e as reaçõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Sete bancos já pagam juros dos depósitos acima dos certificados de aforroSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Portugueses tiram dinheiro da conta à ordem, mas nem tudo foi para depósitos a prazoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕