Simão Sabrosa casa com Vanessa Rebelo

Simão Sabrosa sobe ao altar com Vanessa Rebelo . Veja as imagensEx-gestores da TAP investigados por suspeita de fraude fiscal de mais de 3,5 milhões de euros

Simão Sabrosa, de 44 anos, e Vanessa Rebelo, de 43, subiram, na segunda-feira, ao altar. O CM sabe que o casal deu o nó no Espaço Arriba, na estrada do Guincho, a meio da tarde - o casamento estava marcado para as 17 horas. Mistério em Almada: mulher foi ao WC do restaurante onde celebrava o aniversário do pai e não voltou a ser vistaFamosos arrasam na Semana de Moda de Milão. Veja os looks

Simão Sabrosa Vanessa Rebelo Casamento Benfica Portugal

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Simão Sabrosa sobe ao altar com Vanessa Rebelo. Veja as imagensCasal deu o nó no Espaço Arriba, na estrada do Guincho, a meio da tarde de segunda-feira.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

A Cristina Simão ganhou 21.897€! - Renascença V+Era uma quarta-feira normal... até a Cristina ganhar o prémio do Grandioso Jogo da Mala! Para ser o próximo vencedor basta ligar 761 10 10 10 (custo da chamada 1€ + IVA) e fica inscrito no Grandioso Jogo da Mala.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Simão Campos (1982-2024)Presidente do Moto Clube de Rebordosa

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Pepe e Sílvia Rebelo são oficialmente embaixadores das seleções nacionaisPepe, de 41 anos, e Sílvia Rebelo, de 35, juntaram-se aos já reconhecidos embaixadores Carla Couto, Luís Figo, Fernando Couto, Ricardinho e Éder.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pepe e Sílvia Rebelo nomeados embaixadores das seleções nacionaisOs ex-futebolistas internacionais portugueses Pepe e Sílvia Rebelo, que terminaram recentemente as carreiras, foram hoje nomeados embaixadores das seleções nacionais pela direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou hoje o organismo federativo.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Marcelo Rebelo de Sousa recusa-se a receber André Ventura para audiência sobre referendo à imigraçãoAndré Ventura lançou a proposta de um referendo à imigração, a realizar-se em janeiro do próximo ano, como condição para viabilizar o Orçamento do Estado para 2025.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »