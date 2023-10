SIM não acredita num acordo entre médicos e Governo

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNSDificilmente haverá acordo esta sexta-feira entre os médicos e o Ministério da Saúde. É esta a convicção do presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

À entrada para mais uma reunião na ronda negocial que se arrasta há meses, Jorge Roque da Cunha apelou a Manuel Pizarro que acabe com a discriminação nos horários dos clínicos. "Hoje dificilmente sairá daqui um acordo. O que nós queríamos era que o sr. ministro da Saúde assumisse que ia acabar com a discriminação em relação ao horário de trabalho dos médicos, mostrar essa abertura."

A par disso, destacou o responsável sindical, a classe exige"recuperação do poder de compra" com uma revisão das tabelas salariais, pedindo um aumento de 30%. "Se isso não acontecer, continuam os privados muito satisfeitos, continuam as pessoas a ter de gastar mais dinheiro para ter acesso aos cuidados de saúde. E isso não é bom para um Governo", vaticina Roque da Cunha. headtopics.com

O SIM e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) estão reunidos hoje com o Ministério da Saúde. Entre as reivindicações da classe conta-se a reposição do horário semanal de 35 horas.

Patriarcado de Lisboa despede-se de D. Américo AguiarNa celebração da dedicação da Sé, D. Rui Valério alertou, ainda, para a crise na habitação que afeta os mais pobres e os jovens, e disse aos padres que "urge passar de saber fazer para o saber ser"

