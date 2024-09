Sevenair entra em contacto com o Ministério das Infraestruturas devido a dívida por ligação aérea regional

O Grupo Sevenair entrou em contacto com o Ministério das Infraestruturas com a intenção de agendar uma reunião urgente por causa da carreira aérea regional Bragança-Portimão e espera resposta, informou o diretor de voos da empresa, Sérgio Leal.

O Grupo Sevenair anunciou quarta-feira que a ligação aérea Bragança-Vila Real-Viseu-Cascais-Portimão vai parar devido à falta de pagamento do serviço pelo EstadoPUBserviço prestado há mais de 15 anos será interrompido a 30 de setembro próximo Sérgio Leal explicou que ainda há outros montantes anteriores por liquidar, referentes aos últimos trimestres de 2022 e de 2023 e às garantias bancárias necessárias em contratos públicos, o que perfaz o total do valor em falta.

O Grupo Sevenair voltou a concorrer à adjudicação do serviço, sendo que Sérgio Leal relembrou que a empresa é a única candidata desde há 15 anos.

Sevenair Ligação Aérea Bragança-Portimão Ministério Das Infraestruturas Dívida.

