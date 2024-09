Sete urgências fechadas no SNS este sábado

Enfermeira desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de AlmadaLágrimas e emoção no último adeus aos bombeiros que perderam a vida no combate às chamas em TábuaZelensky admite negociações de paz diretas com MoscovoAntiga estrela do Sporting estreia-se no mundo da pornografiaAvenida da Liberdade de todas as cores para celebrar centenário de Amílcar...

Após dois meses de crise política França tem finalmente Governo e já é contestado à esquerda e direitaSiga aqui o ALERTA CMSete urgências de obstetrícia e ginecologia, e duas de pediatria estão este sábado encerradas, segundo a informação disponibilizada no 'site' do Serviço Nacional de Saúde . As urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, do Hospital São Bernardo, em Setúbal, do Hospital Vila Franca de Xira, do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, do Hospital Distrital das Caldas da Rainha e do Hospital de Santo André, em Leira, estão este sábado fechadas.

Nas unidades referenciadas, os serviços estão reservados aos casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do Instituto Nacional de Emergência Médica ou pela linha SNS 24.A carregar o vídeo ...Homem invade casa e tenta violar criança em Armação de Pêra. Menina foi salva pelos pais que ouviram gritosArsenal de guerra encontrado em casa de morto na Póvoa de Santa Iria.

SNS Urgências Fechamento Saúde Pública

