Sete distritos sob aviso vermelho entre hoje e sexta-feira devido a agitação marítima

Egito abre porta a estrangeiros e feridos pela primeira vez desde o início do conflito na Faixa de GazaCatarina viu as imagens do acidente de Ivo.

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 09h00 de hoje e as 15h00 de sexta-feira, devido à previsão de"ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros".

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15h00 de hoje até às 00h00 de sábado, também devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA.

É a quinta tempestade em duas semanas. Aviso vermelho por ondas gigantes. Perigo de inundações e de enxurradas.Autoridade prevê vento e chuva forte, agitação marítima e queda de neve.IPMA mantém o aviso amarelo para este domingo em três distritos.São esperados vento e precipitação forte, principalmente no Norte e Centro do País.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Três cremes de olhos (realmente) eficazes contra os papos e as olheiras por menos de ?10

:

RENASCENCA: Sete distritos sob aviso vermelho e três sob aviso laranjaPara esta quinta-feira prev&234;-se c&233;u geralmente muito nublado, per&237;odos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir do in&237;cio da manh&227; e que poder&227;o ser ocasionalmente de granizo. As previs&245;es apontam tamb&233;m para a queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Sete distritos sob aviso vermelho entre hoje e sexta-feira devido a agitação marítimaSete distritos de Portugal continental vão estar entre hoje e sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Sete distritos sob aviso vermelho entre hoje e sexta-feira devido a agitação marítimaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Sete distritos sob aviso vermelho entre hoje e sexta-feira devido a agitação marítimaPorto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga v&227;o estar sob aviso vermelho entre as 09h00 desta quinta-feira e as 15h00 de sexta-feira, devido &224; previs&227;o de agita&231;&227;o mar&237;tima.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Sete distritos sob aviso vermelho devido à agitação marítimaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Sete distritos sob aviso vermelho devido à agitação marítimaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »