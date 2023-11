Sete distritos sob aviso vermelho entre hoje e sexta-feira devido a agitação marítima

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15:00 de hoje até às 00:00 de sábado, também devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA.O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

:

VISAO_PT: Sete distritos sob aviso vermelho entre hoje e sexta-feira devido a agitação marítimaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Sete distritos sob aviso vermelho entre hoje e sexta-feira devido a agitação marítimaPorto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga v&227;o estar sob aviso vermelho entre as 09h00 desta quinta-feira e as 15h00 de sexta-feira, devido &224; previs&227;o de agita&231;&227;o mar&237;tima.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Sete distritos sob aviso vermelho devido à agitação marítimaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Sete distritos sob aviso vermelho devido à agitação marítimaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Lonely Planet: Caminho Português de Santiago entre as “melhores viagens para 2024”“Mais do que uma rota de peregrinação”, o caminho português até Compostela é “uma viagem panorâmica por Portugal e Espanha”. É também a única proposta lusa no Best in Travel 2024 da Lonely Planet.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: No campeonato português fazem-se 'contas à vida'O Sporting é líder do campeonato, mas a equipa da manhã queria que os três grandes ficassem 'de mão dada na liderança'. O vendedor profissional de camisolas em Espanha tem um nome: Jude Bellingham.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »