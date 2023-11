Sete distritos sob aviso vermelho entre hoje e sexta-feira devido a agitação marítima

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 09h00 desta quinta-feira e as 15h00 de sexta-feira, devido à previsão de"ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros".

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15h00 de hoje até às 00h00 de sábado, também devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA.O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe"situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".Mau tempo. Quatro distritos sob aviso amarelo por causa da chuvaTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

:

RENASCENCA: ONU. Corredores humanitários são planeados por inteligência artificial e ajuda a refugiados usa blockchainA intelig&234;ncia artificial acelerou a ajuda humanit&225;ria, mas continua a ter desafios. A privacidade dos dados, a utiliza&231;&227;o &233;tica da tecnologia e a educa&231;&227;o sobre a desinforma&231;&227;o s&227;o desafios que a Organiza&231;&227;o das Na&231;&245;es Unidas continua a enfrentar.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: PIB desceu? 'É sinal de abrandamento, podemos ter ligeiro aumento do desemprego'O economista Jo&227;o Cerejeira acredita que Portugal n&227;o est&225; ainda em recess&227;o e que a queda do PIB &233; efeito da paragem na Autoeuropa.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Crédito à habitação. DECO pede ao Governo que não discrimine famílias com poupançasApoios ao cr&233;dito &224; habita&231;&227;o est&227;o vedados aos agregados familiares com poupan&231;as superiores a 29.786,66 euros. DECO discorda e quer que o Governo elimine esta condi&231;&227;o. No Dia Mundial da Poupan&231;a, a Associa&231;&227;o para a Defesa do Consumidor tem conselhos sobre como “Sobreviver &224; Crise”.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: OE2024 aprovado na generalidade, PS isolado no voto a favorDiploma segue agora para discuss&227;o na especialidade. Apenas o PAN e o Livre deram o benef&237;cio da d&250;vida e n&227;o alinharam no voto contra da restante oposi&231;&227;o. Ministro Jo&227;o Galamba fecha debate a citar o Presidente da Rep&250;blica: "Este Or&231;amento segue a &250;nica estrat&233;gia poss&237;vel".

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Tribunal Eleitoral volta a condenar ex-Presidente Jair Bolsonaro a inelegibilidadeEsta nova condena&231;&227;o em nada altera este calend&225;rio, j&225; que n&227;o h&225; acumula&231;&227;o de penas para estas situa&231;&245;es, de acordo com a legisla&231;&227;o brasileira.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: OE2024 aprovado na generalidade, PS isolado no voto a favorDiploma segue agora para discuss&227;o na especialidade. Apenas o PAN e o Livre deram o benef&237;cio da d&250;vida e n&227;o alinharam no voto contra da restante oposi&231;&227;o. Ministro Jo&227;o Galamba fecha debate a citar o Presidente da Rep&250;blica: "Este Or&231;amento segue a &250;nica estrat&233;gia poss&237;vel".

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »