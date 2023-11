Setúbal espera 3 mil milhões de euros de investimentos privados nos próximos três anos

O regresso do abastecimento de água à esfera pública e investimentos já aprovados na área da habitação no valor de 59 milhões de euros foram outros aspetos referidos pelo autarca da CDU. O autarca setubalense referiu ainda a crise dos bombeiros sapadores, em greve há cerca de um ano, mas agora com a perspetiva de um acordo com o município a curto prazo.

Para os principais partidos da oposição, PS e PSD, o estado do município não só não melhorou nos últimos dois anos de gestão da atual maioria CDU, como tem vindo a degradar-se em diversas áreas. "Onde está o investimento prometido, mandato atrás de mandato, na nova biblioteca, onde está o Terminal 7, onde está o Centro Interpretativo do Mar, a Oficina das Artes e o novo Parque Verde da Várzea, com relvados, lagos, fontes e quiosques, como nos venderam e prometeram", questionou Paulo Lopes.

Para Rui Lami, do PSD,"as compras da Praça de Touros Carlos Relvas e da IMAPARK, continuam, incompreensivelmente, a serem investimentos ociosos, não reprodutivos, e que não fazem parte do desenvolvimento concelhio".

:

DNTWIT: Setúbal espera 3 mil milhões de euros de investimentos privados nos próximos três anosPresidente do município, o comunista André Martins, considera que se trata de 'um desenvolvimento do concelho de Setúbal sem precedentes'.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Partidos votam Orçamento do Estado na generalidadeSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Hospital do Barreiro encerra urgência pediátrica de quinta a segunda-feiraSe necessário, os utentes podem recorrer à urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital Garcia de Orta, em Almada, diz o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Centro Hospitalar Barreiro Montijo encerra urgência pediátrica de quinta a segunda-feiraAquela unidade apela aos utentes para se dirigirem às urgências do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Matthew Perry. 'Este é aquele em que os nossos corações estão partidos'O elenco de Friends diz estar "devastado" com a morte do colega e v&225;rios s&227;o os tributos feitos ao ator.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Medina responde aos partidos e garante que os portugueses vão pagar menos impostos em 2024 do que em 2023Acompanhe aqui.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »