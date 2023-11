Setúbal espera 3 mil milhões de euros de investimentos privados nos próximos três anos

Na primeira intervenção na Assembleia Municipal Extraordinária de terça-feira, o presidente do município, André Martins (CDU), revelou que, no conjunto do investimento privado nas várias áreas, as atividades do municípioSubscrever

André Martins reconheceu, no entanto, os problemas provocados pela transferência de competências do governo para os municípios na área da educação. , disse André Martins, acrescentando que, com as novas competências, vieram também para o município sadino mais 536 trabalhadores.

Por outro lado, André Martins alertou para o aumento dos encargos que as autarquias e os munícipes vão ter de suportar com a Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), que era de apenas dois euros/tonelada em 2007, mas que tem vindo a subir de forma exponencial desde a privatização da EGF (Environmental Global Facilities), que está atualmente nos 25 euros e vai aumentar para 35 euros/tonelada, a partir de 2025.

O vereador socialista Paulo Lopes questionou também a concessão do estacionamento tarifado em grande parte da cidade de Setúbal por 40 anos, decidido pelo anterior executivo da CDU, bem como um sem número de promessas não concretizadas.

