Sessão de Cinema: “Bom Dia”

Na filmografia do mestre japonês Yasujiro Ozu, as relações entre crianças e adultos foram sempre um tema importante — nesta produção de 1959, a sua abordagem envolve um irresistível tom de comédia.

Assim acontece em “Bom Dia”, produção de 1959 que se seguiu a títulos incomparavelmente mais conhecidos como “Viagem a Tóquio” (1953), “Primavera Precoce” (1956) ou “A Flor do Equinócio” (1958).

O que é espantoso no trabalho de Ozu não é apenas o carácter anedótico da situação. É, através do riso, a subtileza com que ele sabe expor as dinâmicas de uma sociedade a viver processos de discreta transformação, desde a integração das novidades da tecnologia até às mudanças nas relações pais/filhos. headtopics.com

“Bom Dia” funciona como “remake” de um outro filme de Ozu, realizado em 1932, ainda mudo: “Eu Nasci, Mas…” Claro que a televisão não era o tema desse filme, mas nele encontramos a mesma preocupação em tentar perceber como é que os valores sociais “encarnam” no espaço familiar e de que modo acontece a sua transmissão dos mais velhos para os mais novos — são histórias visceralmente japonesas, sempre com um contagiante apelo universal.

