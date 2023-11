Serviços partilhados entre hospitais em Lisboa estão em risco de rutura

Os cuidados obstétricos e ginecológicos na área de Lisboa estão em risco iminente de rutura, porque os serviços partilhados no Hospital de São Francisco Xavier com o Hospital de Santa Maria não têm os médicos necessários. A Urgência fechará se as equipas decidirem aderir ao protesto às horas extraordinárias. Sendo a maior da região — a par do SOS da Maternidade Alfredo da Costa —, é onde as utentes acorrem quando as unidades em redor estão sem resposta

. As escalas para o atendimento agudo, enfermaria e consultas são asseguradas à vez por cada um dos hospitais, e o Santa Maria não está a conseguir cumprir a sua parte. Esta sexta-feira, por exemplo, tinha assegurado um especialista e três médicos em formação (internos) na Urgência — um rácio muito abaixo dos seis clínicos exigidos para a afluência esperada. Ministério da Saúde anuncia progressão salarial para mais de quatro mil profissionais do SNS, um investimento de €34 milhões Com o caos nas urgências, a Linha de Saúde 24 está a falhar no encaminhamento de doentes, alerta Hospital D. Estefâni

