Serviços de urgência em Portugal serão limitados na próxima semana

Trinta e seis serviços de urgência em todo o país vão estar limitados na próxima semana, incluindo algumas áreas mais criticas como a Via Verde AVC, segundo o novo plano divulgado pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS). Bastonário diz que carreira médica "está obsoleta" e deve ser criada uma nova. De acordo com o documento, que abrange o período entre 26 de novembro e 2 de dezembro, haverá alterações em 10 pontos da rede de serviço de urgências.

Dos 83 pontos existentes em todo o país, 36 (43%) terão constrangimentos em algumas especialidades e 47 (57%) estarão a funcionar em pleno. Na Região Norte, que tem 29 pontos de urgência, serão afetados 11 urgências em algumas especialidades, no Centro estarão limitados seis dos 17 pontos e na Região de Lisboa e Vale do Tejo 13 das 19 urgências estarão a funcionar condicionadas em algumas especialidades. A Região do Alentejo tem três dos 12 pontos de urgência limitados e no Algarve duas das seis urgências estarão condicionadas





