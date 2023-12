Serviço Jesuíta aos Refugiados questiona capacidade da Agência para a Integração, Migrações e Asilo

O Serviço Jesuíta aos Refugiados questiona a capacidade da Agência para a Integração, Migrações e Asilo em dar resposta aos processos que herda do SEF. O processo de integração de imigrantes e refugiados em Portugal é um mar de burocracia, segundo o Serviço Jesuíta aos Refugiados.

No Dia Internacional dos Imigrantes, o Serviço Jesuíta aos Refugiados apresenta o Livro Branco sobre os direitos das pessoas imigrantes e refugiadas em Portugal, destacando os obstáculos enfrentados no processo de acolhimento e integração





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Nova rede de autocarros UNIR entra em serviço na Área Metropolitana do PortoA nova rede de autocarros da Área Metropolitana do Porto, denominada UNIR, entra ao serviço na sexta-feira, depois de um concurso público lançado em 2020 ter determinado uma ‘revolução’ no transporte rodoviário de passageiros na região. A nova rede – e respetiva imagem – irá substituir os serviços efetuados pelos cerca de 30 operadores privados rodoviários na AMP, como por exemplo a Caima, AV Feirense, Transdev, UT Carvalhos, Gondomarense, Pacense, Arriva, Maré, Landim, Valpi, Litoral Norte, Souto, MGC, Seluve, Espírito Santo, entre outros. AMP vai desembolsar um total de 311,6 milhões de euros ao longo de sete anos no âmbito da nova rede de transportes públicos rodoviários, segundo os contratos

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Médicos Sem Fronteiras acusa Estados costeiros europeus de violência contra refugiadosA organização Médicos Sem Fronteiras acusou esta quarta-feira os Estados costeiros europeus de práticas de violência contra refugiados no Mediterrâneo central, garantindo que isso, em conjunto com a inação do resto da Europa, provocou um recorde de mortes em 2023.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Contratação de 991 médicos recém-especialistas autorizada pelo SNSA Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) autorizou a contratação de 991 médicos recém-especialistas para diferentes especialidades com apoio ao serviço de urgência e que concluíram o internato médico na época especial, foi este sábado divulgado. Saiba mais aqui sns medicos healthy saude portugal serviconacionaldesaude contratacao work news sicnoticias

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Conflito israelo-palestiniano: mais de três mil estudantes morreram em Gaza e na CisjordâniaA UNRWA, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados palestinianos, revelou que não pode atualmente levar ajuda ao norte da Faixa de Gaza. Os fundos adicionais ajudarão a cobrir os custos da guerra de Gaza, tais como a indemnização dos reservistas militares e o alojamento de emergência para os deslocados internos.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Moody's sobe nota da dívida soberana de PortugalA nota da dívida soberana de Portugal subiu dois níveis, de Baa2 para A3, anunciou a agência de ratings Moody's, esta sexta-feira. A empresa sublinha que foi muito importante permitir que o Orçamento do Estado de 2024 possa ainda ser votado (e aprovado, com elevada probabilidade), o que reduz bastante as incertezas e os riscos para o país. Em todo o caso, avisa a agência, é natural que esta situação de crise política e de mudança de governo provoque atritos no andamento de investimentos e projetos, designadamente ao nível da execução dos fundos europeus e, em particular, no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Moody´s sobe rating de Portugal apesar da crise políticaA agência norte-americana decidiu subir o rating da dívida soberana em dois níveis, de 'Baa2' para 'A3', com perspetiva 'estável'. É a terceira agência que revê em alta a notação do país este ano.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »