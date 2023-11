Sérvia jogará com estádio parcialmente fechado após comportamento racista dos adeptos

Não é a primeira vez que a Sérvia é condenada por comportamento racista dos adeptos em jogos com Montenegro, também já condenado, após a separação dos dois países em 2006. A UEFA anunciou esta quarta-feira que a Sérvia vai jogar o próximo jogo caseiro numa competição europeia de futebol de seleções masculinas com o estádio parcialmente fechado, após cânticos racistas na receção a Montenegro, no apuramento para o Euro2024.

Em comunicado, a UEFA dá conta da decisão do Conselho de Apelos daquele organismo, que decidiu multar a federação sérvia em 50 mil euros e ordenar o encerramento parcial do estádio que escolherem para a próxima partida em casa, nomeadamente as secções Este, Norte e Sul do recinto. A decisão é tomada "devido ao comportamento racista dos seus adeptos" na vitória por 3-1 em Belgrado, e deverá ser aplicada no domingo, na receção à Bulgária, em Leskovac, a contar para o Grupo G de apuramento para o Euro2024

:

CMJORNAL: Líder do PSD compreensível sobre António Costa assumir pasta das infraestruturasLuís Montenegro, líder do PSD, mostrou-se compreensível sobre ser António Costa a assumir a pasta das infraestruturas após a demissão de João Galamba.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Operação Influencer: Ministério Público recorre das medidas de coaçãoLuís Montenegro assegurou de que não será primeiro-ministro "no dia em que tiver de baixar uma pensão e não vale a pena assustar as pessoas com isso". O presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Presidente do PSD considera normal que primeiro-ministro assuma funções de ministro das InfraestruturasO presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou esta quarta-feira normal que o primeiro-ministro assuma funções de ministro das Infraestruturas, na sequência da demissão e exoneração de João Galamba, numa altura em estão marcadas eleições legislativas antecipadas.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Comissão de Ética do Banco de Portugal considera que Mário Centeno cumpriu os deveres gerais de condutaA Comissão de Ética do Banco de Portugal considera que Mário Centeno cumpriu os deveres gerais de conduta e agiu com a reserva exigível, depois do governador ter sido proposto pelo atual primeiro-ministro para o substituir no cargo. Montenegro quer que Centeno avalie a sua isenção.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Pasta de dentes com vestígios de proteína de amendoim pode ajudar a prevenir reações alérgicasInvestigadores nos EUA testaram a eficácia de uma pasta de dentes com vestígios de proteína de amendoim em voluntários com alergia a este alimento. Os resultados foram positivos.

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Benfica acusa CNID de discriminação e perseguição a Roger SchmidtO Benfica acusou o CNID de discriminação e perseguição ao treinador Roger Schmidt, após este questionar a preferência clubística de um jornalista. O clube alega um tratamento diferenciado por parte do CNID e aponta atitudes ameaçadoras de outros treinadores e clubes para com a comunicação social.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »