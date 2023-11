Ser médico já não é uma profissão de sonho?

Em cerca de 20 minutos conversamos com os jornalistas da redação do Observador ou com especialistas externos para olhar em profundidade um tema. Os episódios ficam disponíveis às 06h30 de segunda a sexta-feira.O CEO do SNS antevê que Novembro será o pior mês de sempre. Como é a vida de um médico? Uma conversa na primeira pessoa com João David Gonçalves, cirurgião no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Governo aceita repor 35 horas semanais a médicos das urgências do SNS
Ministério da Saúde cede a uma das três principais reivindicações dos sindicatos, mas coloca condições para não pôr em causa o atendimento no SNS.

A história de um SNS sem médicos
Acreditar que os médicos de agora têm uma maravilhosa qualidade de vida é um total desconhecimento da realidade. Tal como achar que tudo se resolve com a abertura de mais vagas na licenciatura.

As propostas do Governo para reorganizar o SNS e melhorar as condições de trabalho dos médicos
Ministério da Saúde refere a consagração do horário de 35 horas efetivas e a redução progressiva de 18 para 12 horas de trabalho, ambas no serviço de urgência.

