Sentimento económico e expectativas de emprego estabilizam na UE

Os indicadores de sentimento económico e de expectativas de emprego estabilizaram, em outubro, no conjunto da União Europeia (UE) e na zona euro, compensados pela maior confiança nos serviços e pelos planos da contratação na construção.

De acordo com o executivo comunitário, também o Indicador de Expectativas de Emprego se manteve globalmente estável em ambas as regiões, isto é, na UE (-0,3 pontos para 102,3) e na área da moeda única (-0,1 pontos para 102,8).

Porém, ao contrário do Indicador de Sentimento Económico, o Indicador de Expectativas de Emprego continuou a registar resultados superiores à sua média de longo prazo. Os serviços da Comissão Europeia justificam que, no que toca ao Indicador de Sentimento Económico, a estabilidade se deve a"uma menor confiança no comércio retalhista e de uma maior confiança nos serviços", sendo que"a confiança na indústria, na construção e entre os consumidores se manteve praticamente inalterada". headtopics.com

Ao mesmo tempo,"as expectativas de desemprego dos consumidores, que não estão incluídas no indicador global, melhoraram ligeiramente", adianta. Já o Indicador de Incerteza Económica da Comissão Europeia voltou a aumentar em outubro (+1,1 pontos, para 22,2).

Isto porque"a incerteza dos gestores quanto à situação futura das suas empresas no setor da construção, bem como a incerteza dos consumidores quanto à sua situação financeira futura, aumentaram acentuadamente", refere o executivo comunitário, concluindo que"a incerteza nos serviços aumentou ligeiramente, mantendo-se globalmente estável na indústria e no comércio retalhista". headtopics.com

