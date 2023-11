Sente-se sozinho? Não desvalorize porque a solidão tem impacto negativo na sua saúde

Um ferido grave em despiste durante competição todo-o-terrenoAna Gomes:"Almofada de dois mil milhões de euros, isso é esquema à Salazar"Clara Ferreira Alves:"Parar Israel é impossível, a máquina de guerra foi acionada"Hospitaloween: o 1 de Novembro vai ser o dia de todos os santos fechados. Santa Maria, São José, Santa Marta...

Hospitaloween: o 1 de Novembro vai ser o dia de todos os santos fechados. Santa Maria, São José, Santa Marta... Tudo fechadoInimigo Público Marco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado”Marco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado”Patrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir.

Valete: “Eu queria mudar o mundo, mas não visitava a minha avó. Queria mudar o mundo e não fazia a cama”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Inimigo Público: António Guterres vai demitir-se da ONU para não deixar o mundo num pântanoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Rafael Gallo: 'Eu não estaria aqui se não fosse o prémio Saramago'Em passagem por Portugal, escritor brasileiro Rafael Gallo conversou com o DN sobre a reescrita da obra Rebentar, recém lançada no país e a sensação de escrever após o fim do governo Bolsonaro. Consulte Mais informação ⮕

Rafael Gallo: 'Eu não estaria aqui se não fosse o prémio Saramago'Em passagem por Portugal, escritor brasileiro Rafael Gallo conversou com o DN sobre a reescrita da obra Rebentar, recém lançada no país e a sensação de escrever após o fim do governo Bolsonaro. Consulte Mais informação ⮕

Médicos disponíveis para acordo mas Governo tem de melhorar propostaPresidente da FNAM disse que 'acordo só não acontece se o Governo não tiver vontade política'. Consulte Mais informação ⮕

Novos refugiadosSe a vontade política não o determinar, não há Ambiente que resista. Consulte Mais informação ⮕