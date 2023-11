Senhor primeiro-ministro demita-se: André Ventura reage às buscas em São Bento

O líder do partido Chega, André Ventura, reagiu às buscas realizadas na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, pedindo a demissão do chefe de governo. Ventura considera que as buscas são um sinal de que a justiça está a investigar alegados casos de corrupção no governo. O líder do Chega afirma que Costa não tem condições para continuar no cargo e que deve demitir-se imediatamente.

SICNOTİCİAS: Buscas em São Bento: André Ventura diz que Costa 'tem de dar uma explicação ao país'Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

CMJORNAL: 'Qualquer outra solução sem ser eleições será um agudizar da situação', afirma André VenturaO l&237;der do partido Chega, Andr&233; Ventura, afirmou em novas declara&231;&245;es, ap&243;s a demiss&227;o de Ant&243;nio Costa, que a &250;nica sa&237;da poss&237;vel para esta crise s&227;o as elei&231;&245;es antecipadas.

OBSERVADORPT: António Costa chama os seus ministros para uma reunião em São BentoPresidente da República aceitou demissão do primeiro-ministro, que garante não se recandidatar. Marcelo ouve partidos esta quarta-feira, no dia seginte reúne Conselho de Estado e fala depois ao país.

SICNOTİCİAS: São Bento confirma buscas a chefe de gabinete do primeiro-ministro mas não faz comentáriosSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

OBSERVADORPT: Chefe de gabinete de Costa detido, ministros arguidos e buscas em São BentoDecorrem buscas na residência oficial de Costa e em casas de ministros. Chefe de gabinete de Costa e Lacerda Machado detidos. Processo que visa Galamba e Duarte Cordeiro ligado a negócios do lítio.

