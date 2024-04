SendEAT expande serviço de entrega de refeições para Aveiro e Braga

📆 02/04/2024 15:05:00

📰 ECO_PT ⏱ Reading Time:

6 sec. here

11 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 37%

Publisher: 89%

Negócios Notícia

A empresa portuguesa SendEAT expande seu serviço de entrega de refeições ao domicílio para as cidades de Aveiro e Braga, além de Lisboa e Porto. A plataforma conta com uma rede de 300 restaurantes e mais de 200 estafetas, prometendo entregas em 35 minutos. A empresa planeja expandir para mais três destinos nacionais e também entrar no mercado externo.

Sendeat, Entrega De Refeições, Domicílio, Aveiro, Braga, Lisboa, Porto, Expansão, Mercado Externo