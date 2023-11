A plataforma, que promete entregas em 35 minutos ao domicílio ou no local de trabalho, conta com uma rede de 300 restaurantes e mais de 200 estafetas. Em termos de área de abrangência, neste momento o serviço chega, em Lisboa, à zona entre o centro e o Parque das Nações. A norte, Porto, Matosinhos (em Leça da Palmeira até ao farol), Gaia (Avenida da República e Arrábida), Braga e Aveiro estão abrangidos.

“A chegada a Braga e Aveiro é um passo natural que reflete o crescimento da SendEAT. Em cada uma destas cidades iniciamos atividade já com 20 restaurantes-parceiros e a nossa previsão é chegar ao verão com mais de uma centena”, explica José Luís Gramaxo, cofundador e CEO da SendEAT.

A empresa adianta que, em Aveiro — uma das cidades em estreia –, a SendEAT vai ser 100% ecológica porque o total dos estafetas vai circular pela cidade de bicicleta. “Sempre que existem condições, como é o caso de algumas zonas do Parque das Nações, em Lisboa, e agora em Aveiro, fazemos questão de implementar um sistema de entregas ainda mais amigo do ambiente”, afirma.

Lançada em setembro de 2016, no Porto, a ideia da SendEAT surgiu com o nome Fobado. Depois de um período experimental de um ano e com mais de 120 restaurantes parceiros e 2.000 clientes, a empresa encomendou mais de 10.000 encomendas com os serviços de 70 estafetas. “Em 2017 crescemos 1000% e acreditamos atingir a meta de faturação de 1 milhão de euros em 2018”, diz o CEO.

ECO_PT: SendEAT chega a Braga e Aveiro

Fonte: ECO_PT

