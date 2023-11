Sempre crimes e crimes para sempre. A presidente da Federação Nacional dos Médicos diz que se o entendimento falhar será mesmo por falta de vontade política e, se calhar, até ideológica por parte deste Ministério da Saúde, por parte do doutor Manuel Pizarro. Joana Bordalo e Sá baixa as expetativas, em declarações à Renascença.

A presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), Joana Bordalo e Sá, baixa as expetativas a poucas horas do início de nova ronda negocial entre Ministério da Saúde e sindicatos médicos. "A Fnam não tem uma expectativa muito alta, uma vez que se adivinha que se mantêm os mesmos pressupostos que nas outras reuniões", diz a dirigente sindical. Joana Bordalo e Sá especifica as questões por resolver: "A questão de regressarmos às 35 horas de trabalho, a questão de voltarmos às 12 horas de urgência, a questão, também, de nos reporem as férias e as grelhas salariais." "Relativamente às grelhas salariais, parece que o aumento se mantém nos mesmos valores, os 5,5 por cento que nos apresentaram anteriormente e, assim, não vamos conseguir cativar médicos para ficarem no Serviço Nacional de Saúde", acrescenta a presidente da Fnam. Questionada sobre se a expetativa é de que ainda não será desta que haverá acordo, Joana Bordalo e Sá responde: "Pois... Isso é da inteira responsabilidade do Ministério da Saúde.

