Sempre crimes e crimes para sempre. Recorde aqui o resumo da análise de Paulo Pereira, vídeoárbitro Bola Branca, à exibição da equipa de arbitragem no Dragão. Paulo Pereira dá nota 3 a Tiago Martins, árbitro do FC Porto - Estoril, partida da jornada 10 da I Liga. Em arbitragem considera que para Tiago Martins 'era fácil fazer melhor arbitragem, mas não teve influência no resultado'. Na primeira parte, o penálti a favor do FC Porto, por 'conduta imprudente', foi 'muito bem assinalado'

. Francisco Conceição disparou contra Vital, mas os 'braços estavam recolhidos' e, por isso, não há motivo para grande penalidade. Aos 34 minutos, Mateus Fernandes faz uma 'falta normal', mas houve pressão do banco dos dragões e o árbitro acabou por mostrar amarelo. O Estoril ficou a reclamar penálti, num lance entre Pepe e Rodrigo Gomes, mas 'não há falta para nenhum lado'. Na primeira parte houve uma 'gestão disciplinar má'. Já no segundo tempo, aos 72 minutos, David Carmo comete uma infração 'fora da área' e o VAR intervém, e bem, para reverter o penálti. Vasco Seabra. 'Qualquer equipa que ganha aqui tem de ter estrelinha'. Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo

RENASCENCA: Sempre crimes e crimes para sempreN&227;o se podem relativizar os crimes, venham eles de onde vierem. O m&237;nimo denominador comum de humanidade tem de ser preservado.

