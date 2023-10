Sem travões nas rendas, há bar aberto à especulação? A análise do Antes Pelo Contrário

Maurício de Sousa: “A Mônica foi inspirada numa das minhas filhas, depois o público deu-lhe poder e popularidade por ser uma menina líder”

Jel: "Chegámos a um beco sem saída, em 'burn out'. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família"

Erdogan adiou o quanto pôde e surpreende ao assinar protocolo de adesão da Suécia à NATO. Stoltenberg espera "ratificação rápida"

Antes pelo Contrário: as rendas sem travão e as declarações polémicas de GuterresSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Sem Premier League, sem Champions, sem Europeu: Tonali suspenso por 10 meses devido a apostas ilegaisJogador do Newcastle vai ficar sem competir até agosto de 2024 por ter realizado apostas ilegais enquanto jogava em Itália, falhando toda a temporada da Premier League e também o Campeonato da Europa.

Pelo menos 27 mortos à passagem do furacão Otis pelo MéxicoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Futuros da Educação: Saber reinventar a escola sem a destruir, sem a diminuirJorge Ramos do Ó, José Pedro Serra, ambos da Universidade de Lisboa e Nina Stocco Ranieri, da Universidade de São Paulo, refletem para o DN sobre os futuros da educação, num exercício de antevisão da conferência que decorre esta sexta-feira em Lisboa.

Maratona do Porto volta a Gaia, sem notícias do vencedor de 2022Homologação da vitória de James Mwangui ainda aguarda decisão, após recurso do queniano a um teste positivo de norandrosterona.