Sem travões nas rendas, há bar aberto à especulação?

Para 2024 ficou anunciado esta quinta-feira em Conselho de Ministros que não haverá um travão ao aumento das rendas. Vai o país enfrentar mais especulação? Ouça a análise de Pedro Delgado Alves e José Eduardo MartinsO Governo decidiu não avançar com o travão ao aumento das redes, que até agora estabelecia um teto de 2% ao crescimento."Acho justo", considera José Eduardo Martins.

Um dia bom para ir aos foguetes: a viagem de Clara Ferreira Alves pelas cidades-fantasma na fronteira de Israel com o Líbano e a SíriaUm dia bom para ir aos foguetes: a viagem de Clara Ferreira Alves pelas cidades-fantasma na fronteira de Israel com o Líbano e a SíriaCondutor do veículo que originou acidente de Sara Carreira diz que não circulava a 30 quilómetros por...

“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas... headtopics.com

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’.

Sem Premier League, sem Champions, sem Europeu: Tonali suspenso por 10 meses devido a apostas ilegaisJogador do Newcastle vai ficar sem competir até agosto de 2024 por ter realizado apostas ilegais enquanto jogava em Itália, falhando toda a temporada da Premier League e também o Campeonato da Europa. Consulte Mais informação ⮕

Futuros da Educação: Saber reinventar a escola sem a destruir, sem a diminuirJorge Ramos do Ó, José Pedro Serra, ambos da Universidade de Lisboa e Nina Stocco Ranieri, da Universidade de São Paulo, refletem para o DN sobre os futuros da educação, num exercício de antevisão da conferência que decorre esta sexta-feira em Lisboa. Consulte Mais informação ⮕

Futuros da Educação: Saber reinventar a escola sem a destruir, sem a diminuirJorge Ramos do Ó, José Pedro Serra, ambos da Universidade de Lisboa e Nina Stocco Ranieri, da Universidade de São Paulo, refletem para o DN sobre os futuros da educação, num exercício de antevisão da conferência que decorre esta sexta-feira em Lisboa. Consulte Mais informação ⮕

Ex-primeiro-ministro chinês morre de ataque cardíacoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Integridade? Conflitos de interesses? Fraude? Corrupção?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Os Nirvana obrigaram o produtor Steve Albini a pregar uma partida por telefone a Eddie Vedder, dos Pearl JamSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕