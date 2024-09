Sem acordo sobre Orçamento para 2025, bombardeamentos em Beirute

Não houve acordo entre o primeiro-ministro e o líder da oposição sobre o Orçamento do Estado para 2025. Luís Montenegro não tem vontade de ceder às exigências de Pedro Nuno Santos. A capital do Líbano foi alvo de intensos bombardeamentos israelitas. O alvo foi o quartel-general do Hezbollah .As notícias mais importantes do Primeiro Jornal e do Jornal da Noite da SIC em 10, 15 e 20 minutos.

Biden pediu ao Pentágono que"que avaliasse e ajustasse, se necessário" presença militar no Médio OrienteHezbollah ataca norte de Israel em resposta à ofensiva israelita contra o LíbanoIrão acusa Estados Unidos de ser cúmplice nos"crimes" israelitas na Faixa de Gaza e no LíbanoEstudo revela que cerca de metade dos portugueses está insatisfeito com a vida sexualNetanyahu não viu nem solicitou encontro com Guterres durante...

Luís Aguiar-Conraria: “Não se faz uma proposta de 1500 milhões de euros que nunca foi testada, tem de haver um mínimo de fundamento” Luís Aguiar-Conraria: “Não se faz uma proposta de 1500 milhões de euros que nunca foi testada, tem de haver um mínimo de fundamento”Alterações ClimáticasAmadeu Guerra é o novo procurador-geral da República: o homem que saiu do anonimato por causa da Operação Marquês é o escolhidoAmadeu Guerra é o novo procurador-geral da República: o homem que saiu do anonimato por causa da Operação Marquês é o...

Orçamento Política Conflitos Hezbollah Bombardeamentos

