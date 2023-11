Sem-abrigo em Portugal: a história de Ana Carla

Ana Carla, 51 anos, recebeu a sua casa nos Olivais há apenas quatro meses. Da rua trouxe um peluche e um romance, com todas as marcas de um sem-abrigo Ana Carla Abreu saiu da rua há quatro meses, em sentido contrário à maré. São cada vez mais os que chegam à situação de sem-abrigo, há 10.773 em todo o país, quase mais 80% em quatro anos. Ela esteve lá a vê-los aumentar, as tendas iguais à dela a multiplicarem-se pela capital. Alcântara, Cais do Sodré, Santa Apolónia, Oriente.

Mais imigrantes, mulheres, jovens, até casais. A cada dia mais vergados, a afundarem-se em vícios que adormecem o corpo e mascaram o medo. A dose de crack a €5 no Loureiro, o vinho em pacotes de litro. E Carla a rever-se em cada um, a assistir à degradação que foi também a dela, cada vez mais certa de que chegara a hora de partir, a sentir-se finalmente com coragem para pôr fim a 38 anos de dependência de droga em 51 de vida. Nem sabe quantos passou ao relento

:

EXPRESSO: Sem abrigo: Ana Carla recebeu a sua casa nos Olivais e da rua trouxe um peluche e um romance. Este programa dá um teto a quem não o temEm 10 anos, o projeto É Uma Casa, da associação Crescer, deu habitação própria a 160 sem-abrigo crónicos. Em troca da chave nada se exige. Mas basta isso para mudarem vida e vícios. 90% não voltaram à rua

Fonte: expresso

