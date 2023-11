Seis homens matam empregado de bar com duas facadas

Famílias desalojadas acampam à porta de Hospital em GazaCão encontrado dentro de saco de farinha fechado num contentor do lixo no BombarralAnti-manchas: o sérum booster que uniformiza a pele e lhe dá aquele #SKINGLOW perfeito

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

João Sousa avança no “challenger” de IsmaningO pr&243;ximo advers&225;rio &233; o austr&237;aco Neil Oberleitner. Consulte Mais informação ⮕

Pais do futebolista Luis Díaz raptados na Colômbia, mãe resgatadaTodos os agentes dispon&237;veis est&227;o a ser destacados para encontrar o pai de D&237;az, Luis Manuel D&237;az. Consulte Mais informação ⮕

Macron anuncia lei para inscrever direito ao aborto na ConstituiçãoObjetivo &233; que, "em 2024, a liberdade de aborto das mulheres seja irrevers&237;vel", diz Presidente franc&234;s. Consulte Mais informação ⮕

Chuva forte provoca inundações em Santa Maria da FeiraForam colocados sacos com areia para tentar travar o n&237;vel das &225;guas em frente a um caf&233; naquela localidade. Consulte Mais informação ⮕

TAP. Secretário-geral do PCP considera que ainda há condições para travar reprivatizaçãoPaulo Raimundo diz que reprivatiza&231;&227;o da companhia a&233;rea &233; um "crime econ&243;mico e pol&237;tico" e acredita que Governo vai recuar no aumento do IUC. Consulte Mais informação ⮕

Má imagem da Rússia dificulta vida de imigrantes. “Atitude mudou muito e não para melhor”“Ter a R&250;ssia, a Bielorr&250;ssia e at&233; a URSS como local de nascimento cria imediatamente muitos problemas nos bancos. Regra geral, &233;-nos quase imposs&237;vel abrir contas, o que impede uma vida e um trabalho normais.” Consulte Mais informação ⮕