Seis feridos num capotamento de jipe em Coimbra

Três pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente numa prova de jipes, na Tábua, em Coimbra, este domingo. Entre os três feridos graves está uma rapariga de 17 anos e dois homens de 28 e 43 anos. Outras três pessoas foram assistidas no local, mas não quiserem ser transportadas para o hospital.

O alerta foi dado às 16h20. No local estão os Bombeiros Voluntários da Tábua e o INEM de Coimbra, acompanhados de sete veículos e nove operacionais.

Um outro jovem, de 16 anos, ficou com ferimentos graves e foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora.Zona estava a ser intervencionada para consolidação estrutural e reabilitação da muralha do Paço do Castelo de Santa Maria da Feira.

