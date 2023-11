Seis distritos do continente sob aviso amarelo por causa da agitação marítima

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a 4,5 metrosFamílias desalojadas acampam à porta de Hospital em GazaCão encontrado dentro de saco de farinha fechado num contentor do lixo no BombarralAnti-manchas: o sérum booster que uniformiza a pele e lhe dá aquele #SKINGLOW...

Sporting ganha e lidera no andebolFC Porto s&243; joga este domingo e Benfica tamb&233;m venceu na jornada 10. Consulte Mais informação ⮕

Marinha coordena formação que testa civis em cenários militaresEste domingo, a forma&231;&227;o &233; aberta tamb&233;m a entidades civis, p&250;blicas e privadas, bem como a estabelecimentos de Ensino Superior. Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas. 'Cessem o fogo! A guerra é sempre uma derrota'Numa veemente interven&231;&227;o no final do Angelus, Francisco pediu tamb&233;m “que ningu&233;m desista da possibilidade de parar as armas e de cessar-fogo”. Consulte Mais informação ⮕

35 horas semanais. 'Não se pode dar com uma mão e tirar com outra', dizem médicosSindicato Independente dos M&233;dicos e Federa&231;&227;o Nacional dos M&233;dicos reagem &224; proposta que o Minist&233;rio da Sa&250;de vai trazer para a mesa de negocia&231;&245;es este domingo. Consulte Mais informação ⮕

Vários detidos após funeral da adolescente iraniana Armita GeravandEnterro ocorreu este domingo no cemit&233;rio Behesht Zahra, em Teer&227;o. Consulte Mais informação ⮕

João Sousa avança no “challenger” de IsmaningO pr&243;ximo advers&225;rio &233; o austr&237;aco Neil Oberleitner. Consulte Mais informação ⮕