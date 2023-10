Seguranças protegem Max Verstappen dos fãs de Pérez: Red Bull com medidas excecionais para o Grande Prémio do México

A integridade dos maiores nomes do desporto tem sido uma preocupação recorrente. Lionel Messi, atualmente jogador do Inter Miami, tem tido como sombra um lutador de MMA até na linha lateral. Desta vez, foi a Red Bull que decidiu proteger Max Verstappen com a. Isso significa que, durante todo o Grande Prémio do México, que se disputa este fim de semana, o neerlandês vai estar sempre acompanhado e o motivo são os fãs de Sergio Pérez.

2021 trouxe a surpresa, 2022 trouxe a afirmação, 2023 trouxe a hegemonia: Verstappen, o predestinado tricampeão mundial Apesar de serem companheiros de equipa, o piloto mexicano, que corre em casa durante o 19.º Grande Prémio da temporada, e Max Verstappen têm mantido umadesde que se juntaram na Red Bull, principalmente desde o início da temporada quando Pérez assumiu que tinha ambições de ser campeão e que não ia facilitar perante o companheiro.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Fundão distinguido em França com prémio de inovação para cidades médiasO município português ficou em segundo lugar nos prémios Salão Internacional da Inovação em cidades Médias, atrás de Sainte-Julie, no Canadá. Consulte Mais informação ⮕

Fundão recebe prémio de inovação para cidades médiasFundão foi reconhecido na categoria Autoridades Locais Estrangeiras, em segundo lugar, atrás de Sainte-Julie, no Canadá. Consulte Mais informação ⮕

Fundação Desporto. RTP recebe prémio 'Apoio ao Desporto'A Fundação do Desporto entendeu atribuir à televisão pública o Prémio 'Apoio ao Desporto' na Gala de Prémios Empresariais. Na mesma cerimónia, o campeão olímpico Carlos Lopes recebeu o Prémio Especial 'Fundação do Desporto' e Benfica, Porto e Sporting foram todos galardoados, em nome do ecletismo no desporto. Consulte Mais informação ⮕

IMI: proprietários preveem grande subidaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

11 milhões de LEDs, mercados e 'a maior árvore do planeta': Vigo prepara Natal em grandeAtrações terão um custo superior a 11 milhões de euros. Consulte Mais informação ⮕

“Israel estará em coordenação com os EUA para lançar a grande ofensiva'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕