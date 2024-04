Seguradora A ok! lança cidade virtual para explorar propostas de seguro

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

Sob o mote “Descobrir novas dimensões é estar ok”, na “cidade ok!” os consumidores poderão explorar a oferta da seguradora numa plataforma interativa que procura explicar a importância dos seguros para o quotidiano dos visitante. O nosso espaço no Metaverso é mais um passo nesse sentido. Além do lançamento deste espaço, temos em plano um conjunto de iniciativas que irão alimentar este novo canal e contribuir para que o mesmo seja ainda mais alavancado, na sua missão de proporcionar esta nova experiência aos nossos clientes”, explica Gonçalo Graça Santos, CEO da ok! seguros.

