Segundo euromilhões em Portugal, aumento do IUC, uso de IA em artigos, sismo em Monchique, possível beatificação de antigo bispo do Porto, agitação marítima e dicas para acabar com a flacidez da pele

Em poucos dias, este é o segundo euromilhões a sair em Portugal. Saiba quantos euromilionários existem no país e de onde são. Na proposta do Orçamento do Estado está previsto que o IUC suba até 25 euros por ano. Docente da Universidade do Porto constatou que os artigos não tinham sido 'escritos por humanos'. Ao confrontar os estudantes, a maioria assumiu o uso do programa de Inteligência Artificial. Sismo de magnitude 3.4 registado em Monchique.

Antigo bispo do Porto pode estar a caminho dos altares. Informação foi avançada pela empresa no X. Agitação marítima coloca dez distritos de Portugal continental sob aviso laranja. Ondas podem atingir os 13 metros. Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Este é o último passo que tem de incluir na rotina para acabar com a flacidez da pel

:

VİSAO_PT: Associações do setor automóvel criticadas no Porto pelo silêncio em torno do IUCVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

DİNHEİRO_VİVO: Associações do setor automóvel criticadas no Porto pelo silêncio em torno do IUCCerca de 500 pessoas, entre os concentrados junto à Câmara do Porto e os que, de carro, seguiam em marcha lenta no perímetro do edifício, protestaram hoje contra o aumento anunciado do IUC constante da proposta de Orçamento do Estado para 2024.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Associações do sector automóvel criticadas no Porto pelo silêncio em torno do IUCSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Samuel Portugal é o sétimo lesionado do FC PortoDrag&245;es preparam jogo contra Antu&233;rpia para a Champions.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Dezenas manifestam-se contra aumento do IUC em marcha lenta até FaroBuzinão convocado pelo movimento STOP IUC reuniu dezenas de pessoas no Algarve.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Governo quer ter receita à custa dos trabalhadoresMotociclistas protestam contra o aumento do IUC em Lisboa

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »