Segunda fase do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema está 'em reavaliação'

A segunda fase de acesso ao Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema (FATC), que deveria abrir no terceiro trimestre deste ano, “está em reavaliação”, mas há várias produções à espera de financiamento.

A informação de “reavaliação” da segunda fase de candidatura aos incentivos à produção de cinema e audiovisual, no âmbito do FATC, consta da página oficial do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA),

deixando em suspenso um programa cuja abertura chegou a estar anunciada para “o terceiro trimestre deste ano”Este ano, o fundo tinha uma dotação de 14 milhões de euros (ME), a distribuir por duas fases ou consultas de candidatura. headtopics.com

Em declarações à agência Lusa, o produtor Fernando Vendrell, da direção da Associação Portuguesa de Produtores de Cinema (APCA), alertou que “Há produções que já foram feitas e que estão à espera de uma segunda consulta ou fusão de consultasEm julho, quando foram anunciados os resultados da primeira fase do FATC, o ICA revelou também a lista de todos os projetos que pediram apoio e que ficaram de fora por...

É um sufoco extraordinário e não é credível que continuemos a trabalhar desta forma e que 2024 volte a ser uma imitação de 2023″, disse Fernando Vendrell. Também o produtor João Matos, da direção da Produtores de Cinema Independentes Associados (PCIA), disse à Lusa quepara que não se passe o que se passou há pouco tempo, em que os fundos foram esgotados muito rapidamente”. headtopics.com

A agência Lusa pediu mais esclarecimentos tanto ao ICA como ao Ministério da Cultura sobre esta reavaliação anunciada, mas não obteve resposta em tempo útil.

