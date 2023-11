Segunda fase de acesso ao Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema já não abre este ano

Inicialmente, estava previsto que 6,4 milhões de euros de um orçamento total de 14ME alocados ao FATC fossem alocados a uma segunda fase de candidaturas, que deveria ter decorrido no terceiro trimestre do ano.estrutura tutelada pelo Ministério da Cultura, usando essa verba para reforçar a primeira fase.

Em 2024, o FATC “vai manter-se e será criado um regime de incentivo fiscal a projetos cinematográficos e audiovisuais de grande dimensão, que funcionará como um mecanismo complementar ao cash rebate”, referiu o GEPAC.

Em declarações à agência Lusa, o produtor Fernando Vendrell, da direção da Associação Portuguesa de Produtores de Cinema (APCA), alertou que “há produções à espera de financiamento. Há produções que já foram feitas e que estão à espera de uma segunda consulta ou fusão de consultas. Há uma total indefinição”.

A proposta de Orçamento do Estado para 2024 prevê que o FATC tenha 14 milhões de euros e a aplicação de um novo regime fiscal, de dedução à coleta do IRC para as produtoras de cinema, e que vai coexistir com o ‘cash rebate’.

:

PUBLICO: Se o cinema japonês não vem à montanha, a montanha vai ao cinema japonêsDaniel Pereira e Miguel Patrício, da iniciativa Mestres Japoneses Desconhecidos , estão com sintomas de mal da montanha: sem espectadores, sem salas, mas com obras-primas.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Fundo alemão Mutares finaliza compra da Efacec ao EstadoA conclusão do processo vai permitir à Efacec recuperar uma posição de destaque no mercado e retomar o crescimento, de acordo com o fundo de investimento.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Fundo britânico Zegona compra Vodafone Espanha por cinco mil milhões de eurosA Vodafone dará ao Zegona a licença para usar a marca Vodafone em Espanha durante um período de até dez anos.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Fundo britânico Zegona compra Vodafone Espanha por €5000 milhõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: T3 em direto da estação de S. Sebastião - Há Música ao Fundo do TúnelNa passada sexta-feira o T3 esteve em direto da estação de metro de São Sebastião para o encerramento do ciclo de concertos 'Há Música ao Fundo do Túnel'. Esta foi a 3ª edição da iniciativa que, através da música, pretende alertar para a importância de cuidarmos de nós de de quem nos rodeia...

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Igreja de Espanha aceita participar em fundo de indemnização das vítimas de abusos sexuaisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »