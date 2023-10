SEF vai ser extinto no próximo domingo

A nova AIMA herda as forças do antigo SEF e 327 mil pedidos de residência que ficam pendentes com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

A menos de dois dias de começar a funcionar este novo modelo, ainda não foram publicados os estatutos nem se sabe onde será a sede desta nova agência.

