SEF, o destino marca a hora

Na noite de mudança de hora, também mudou em Portugal a arquitetura do Sistema de Segurança Interna e de migrações, com a fusão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF noutros órgãos de...

É de toda a justiça, por isso, que, nesta hora, os profissionais do SEF recebam do país e dos portugueses o reconhecimento de terem contribuído para tornar Portugal um dos países mais seguros do mundo.ExclusivosLembrar a escola do SEFSEF tem apenas um fim em vista: garantir que o SEF pode cumprir bem as funções que lhe estão confiadas.

SEF desmantela organização criminosa que cobrava 500 euros por imigranteFalsificavam contratos de trabalho e atestados de residência.

SEF apreende 15 quilos de cocaína no Aeroporto de Lisboa no último dia de vidaVai ser extinto às 23h59 deste sábado, para dar lugar à Agência para a Integração, Migrações e Asilo.

Fim do SEF aproxima-se com (muitas) dúvidas por esclarecerSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

SEF foi extinto às 00:00 de hoje e entra em funções agência das migraçõesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

SEF extinto, entra em funções agência das migraçõesO Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foi extinto, entrando em funções a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que sucede ao serviço na emissão de documentos para estrangeiros.

Agência que substitui SEF quer legalizar 600 mil imigrantes até finais de MarçoNova agência vai apostar na digitalização para facilitar e acelerar o processo de atribuição de residência. Mas também irão aumentar o número de balcões e o de funcionários.