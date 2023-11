Secretário-geral do PCP pede menos tempo em tricas institucionais e mais na resposta aos problemas da população

O secretário-geral do PCP pediu este domingo que se perca menos tempo "em tricas" institucionais e mais na resposta aos problemas da população, considerando "uma falácia" a ideia de que um Governo em gestão não pode agir.

Numa conferência de imprensa de apresentação das conclusões da reunião deste sábado do Comité Central do PCP, em Lisboa, Paulo Raimundo foi questionado sobre as palavras do primeiro-ministro, António Costa, que considerou que o Presidente da República teve falta de "bom senso" ao decidir dissolver o parlamento, considerando que foi uma opção "totalmente despropositada e desnecessária". Na resposta, o secretário-geral do PCP referiu que, apesar de o país estar numa crise política, a vida "das pessoas está em crise há muitos meses" e destacou que a decisão do Presidente da República está tomada e não suscita "nenhuma dúvida". "Talvez o melhor seja aproveitar este tempo que temos - ainda temos algum tempo - não para perder tempo em tricas, mas sim para perder tempo na resolução dos problemas das pessoas", defende





