Secretário-geral do PCP critica falta de foco nas necessidades reais no Orçamento

O secretário-geral do PCP defende que “a vida real das pessoas ficou de fora” das negociações entre PS e Governo sobre Orçamento do Estado e considerou que “o nível de gritaria e é muito superior à realidade concreta”.

Questionado se há divergências artificiais entre o Governo e o PS, respondeu: “O que eu acho é que o nível de gritaria e de adjetivação é muito superior à realidade concreta. É isso é que me parece”.O secretário-geral do PCP admitiu que as propostas do Governo para o IRS jovem e IRC — que o líder do PS recusa — são “completamente desastrosas”, mas insistiu que “a vida das pessoas está muito para lá disso”.

“Nós fomos confrontados com essa situação há dois anos. E há dois anos aquilo que nós dissemos foi que, independentemente do Governo, do orçamento ter sido chumbado, que a única solução não era a solução imediata para as eleições. O Presidente da República, na altura, entendeu que o único caminho era esse”, disse.

