Secretário de Estado norte-americano defende evitar escalada de tensão na região

O secretário de Estado norte-americano defendeu a necessidade de evitar uma maior escalada da tensão na região em contactos com Turquia , Egito e Jordânia.

"Não faremos parte de qualquer resposta que pretendam dar", disse um responsável norte-americano à agência de notícias France-Presse, sem identificar. E reforçou:"Não nos vemos a participar num tal ato". Blinken também conversou com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia para discutir o ataque iraniano e agradeceu a Ayman Safadi o envio de ajuda humanitária para Gaza, incluindo operações conjuntas de assistência aérea com os Estados Unidos.

