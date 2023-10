Schmidt compreende insatisfação, mas não vê lugar no Benfica em risco

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, disse hoje que compreende a insatisfação demonstrada pelos adeptos após a quarta derrota sofrida nesta época, terceira na Liga dos Campeões de futebol, mas rejeitou que tenha o lugar em risco

O Benfica foi derrotado na I Liga pelo Boavista (3-2), logo na primeira jornada, enquanto no Grupo D da Liga dos Campeões foi batido nos três jogos disputados, por Salzburgo (2-0), Inter Milão (1-0) e Real Sociedad (1-0), este último disputado na terça-feira, não somando qualquer ponto nem nenhum golo marcado.

O treinador reconheceu, no entanto, que o Benfica não está “ao mesmo nível do que na época passada”, lembrou que “a situação é diferente” porque, este ano, tem “alguns jogadores lesionados e outros que ainda se estão a adaptar”, mas apontou também aos méritos da equipa na I Liga. headtopics.com

Ainda assim, reconheceu que “os jogos depois de a equipa não estar ao melhor nível são sempre muito importantes”, porque constituem uma oportunidade para “mudar o ambiente” em torno da equipa com “um bom jogo”, que é o que pretende frente aos ‘gansos’.

O Benfica recebe o Casa Pia no sábado, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro. headtopics.com

