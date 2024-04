Schmidt acredita que empate com o Sporting foi um dos melhores jogos do Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica, acredita que o empate com o Sporting que ditou o adeus à Taça de Portugal foi "dos melhores" nas duas épocas que está nas águias. Ainda assim, Schmidt aponta o dedo aos árbitros."Fizemos um bom jogo esta noite, foi um dos melhores jogos que fizemos desde que estou aqui e penso que merecíamos ter ganho. Criámos muitas oportunidades, mas falhámos demasiado. Não fomos eficazes, mas estivemos ao mais alto nível.

O Sporting vai à final porque foram muito eficientes em ambos os jogos. Também não tivemos sorte com as decisões do árbitro nos dois jogos"."Não quero ser aquele que se está sempre a queixar dos árbitros. Todos viram o que se passou no relvado. As decisões não foram equilibradas, mas não sei. O árbitro no primeiro jogo foi o quarto árbitro hoje. Logo veremos para sábado"."Foi uma mensagem clara. Estavam satisfeitos com a exibição e atitude da equipa. Eles marcaram cedo na segunda parte, mas nós mostrámos um bom níve

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Eriksson espera que Roger Schmidt bata o seu recorde no BenficaO melhor arranque de &233;poca da hist&243;ria do Benfica aconteceu em 1982/83, com treinador sueco. Os encarnados conquistaram 15 vit&243;rias consecutivas. Schmidt vai em 13.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Arthur Cabral desatou o nó ao Benfica de Roger SchmidtQuinze minutos depois de entrar em campo, o avançado brasileiro fez um grande golo em Rio Maior e garantiu o triunfo benfiquista frente ao Casa Pia.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Benfica: CD abre processo disciplinar a Roger SchmidtEm causa as declarações do treinador alemão após o dérbi da Taça de Portugal em Alvalade

Fonte: abolapt - 🏆 14. / 63 Consulte Mais informação »

LE: Roger Schmidt confia na capacidade do Benfica para vencer Rangers em GlasgowVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Benfica: Roger Schmidt admite alguma falta de consistência dos avançadosDepois de três jogos sem vencer, o Benfica entra de novo em campo este domingo. Frente ao Estoril, Roger Schmidt quer virar a página e ultrapassar a má fase que a equipa atravessa.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Roger Schmidt admite alguma falta de consistência dos avançados do BenficaNa antevisão ao duelo com o Estoril, Roger Schmidt reconheceu que, após três jogos sem triunfos, a equipa precisa de 'melhorar detalhes' para mostrar reação e fechar este ciclo de forma positiva.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »