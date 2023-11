Óscar, uma “estrela” esquecida no futebol chinês

Em Outubro de 2023, o futebol chinês já não é o que era, mas Óscar continua por lá. Ele é a “estrela” esquecida que ficou para trás, a viver no seu purgatório bem pago e longe da ribalta, num campeonato sem o músculo financeiro para “roubar” jogadores às grandes equipas europeias, papel agora desempenhado pelas equipas sauditas sustentadas pelo fundo soberano do reino (PIF).

Irá fazê-lo, pelo menos, mais um ano (o seu contrato termina no final de 2024), e depois talvez siga para o “El Dorado” árabe ou talvez regresse ao Brasil.

Entre 2015 e 2020, gastou-se como nunca no futebol chinês. Logo na primeira época de grande investimento, o volume total de gastos em transferências foi de 418 milhões de euros, crescendo para 542 milhões na época seguinte.

Depois de Óscar, Hulk (56 milhões), Alex Teixeira (50 milhões), Jackson Martínez (42 milhões), Paulinho (42 milhões), Bakambu (40 milhões) e Ferreira-Carrasco (30 milhões).

No final de 2020, a torneira do dinheiro fechou – a federação chinesa anunciou um limite de três milhões brutos para os salários dos jogadores em nome do “desenvolvimento saudável e sustentável do futebol”. E a China deixou de ser um destino atractivo para jogadores de topo. Para se ter uma ideia de como as coisas mudaram, o jogador mais caro em 2022-23 foi o argentino Matías Vargas, que custou seis milhões ao Shanghai Port.

