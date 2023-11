SC Braga e Casa Pia terminam empatados na Taça da Liga

Os lisboetas, que já disputaram os seus dois jogos no agrupamento, lideram a `poule` A com quatro pontos, com os bracarenses, que venceram a competição em 2012/13 e 2019/20, em segundo, com um.Quer partilhar este artigo?

SICNOTICIAS: Braga estreia-se na Taça da Liga e tenta evitar apuramento do Casa PiaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

VISAO_PT: Sporting de Braga e Casa Pia empatam 1-1 na Taça da LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

PUBLICO: Casa Pia empata Sp. Braga na Taça da LigaLisboetas, que estiveram a perder, seguram o comando do Grupo A e ficam a aguardar pela visita dos minhotos à Madeira.

CMJORNAL: Sporting de Braga e Casa Pia empatam na Taça da LigaPizzi inaugurou o marcador, aos 62 minutos.

RENASCENCA: Braga empata com Casa Pia e adia decisões para última jornadaA 22 de dezembro vai saber-se ap&243;s o Nacional – Sp. Braga quem passa &224; “final four”.

RTPNOTICIAS: Casa Pia, Taça da Liga em direto na Antena 1O Sporting de Braga tem a ambição de triunfar nesta prova. Os bracarenses empataram 3-3 no último jogo em Barcelos. Agora defronta o Casa Pia, que empatou na Luz, num jogo no Estádio Municipal de Braga e com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

