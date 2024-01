Sarah Ferguson diagnosticada com cancro da pele

Sarah Ferguson, duquesa de York, diagnosticada com cancro da pele. Jornais roubados das bancas para impedir divulgação de história sobre acusações de violações em festa. "Vamos ser os responsáveis por tirar Portugal de onde os socialistas o mergulharam", disse no discurso de encerramento da Convenção da AD. Luís Montenegro: "Vamos aumentar o valor do complemento solidário para idosos para 820 euros".

O líder do PSD, Luís Montenegro, discursou no encerramento da Convenção da Aliança Democrática, que se realizou este domingo em Estoril. "É importante que os portugueses saibam que o PS e o seu candidato querem subtrair às pessoas, às famílias e às empresas o máximo de impostos. Mas querem fazer isso para quê? Querem fazer isso para depois as amarrarem aos subsídios e às ajudas", afirmou. O líder social-democrata afirmou que o objetivo dos socialistas é "empobrecer para enfraquecer, enfraquecer para amarrar, amarrar para perpetuar"





Grupo de investidores e empresários de Portugal interessados em comprar jornais do GMGUm grupo de investidores e empresários de Portugal mostrou-se hoje interessado em comprar jornais e revistas do Global Media Group (GMG), nomeadamente o Jornal de Notícias (JN) e O Jogo, que enfrentam uma ameaça de despedimento coletivo.

Empresários do Norte de Portugal tentam comprar jornais do grupo Global MediaUm grupo de empresários da região norte de Portugal juntou-se para tentar comprar o Jornal de Notícias, O Jogo e outros títulos do grupo Global Media, que atualmente coloca em risco a subsistência de um dos maiores grupos de comunicação social do país. Os empresários dizem que fazem a proposta “com o objetivo de manter a voz do Norte”.

Camélia-japoneira vence concurso da árvore do ano em PortugalCamélia-japoneira vence concurso da árvore do ano em Portugal com 3900 votos

As Três da Manhã ajudam pessoas a terem mais confortoAs Três da Manhã ajudaram o Ricardo, a Carol e a Íris a terem um maior conforto, ao oferecer um colchão novo, com a ajuda da marca Emma.

Avião da Japan Airlines colide com avião da guarda costeira no JapãoUm avião da Japan Airlines colidiu com um avião da guarda costeira no aeroporto de Haneda, em Tóquio, resultando em mortes e ferimentos.

